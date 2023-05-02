Спецоперация 02 мая 2023, 07:21 Группировка «Юг» ударила по железнодорожной станции в Краматорске Минобороны: ВС России ударили по железнодорожной станции в Краматорске РИА «Новости»

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Военные из группировки сил «Юг» поразили железнодорожную станцию в Краматорске на Соледаро-Юахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьевв комментарии ТАСС.

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на Соледаро-Юахмутском тактическом направлении нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске», — сказал он.

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По его словам, военнослужащие с помощью реактивных снарядов установки залпового огня «Торнадо-С» уничтожили вагон с находящимися там боеприпасами. Также представители российского ведомства заявили, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» смог остановить танковый прорыв ВСУ в зоне спецоперации. Командир взвода отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения ЗВО уточнил, что ПТРК ВС России ударили под двум украинским танкам.

Тем временем появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины подтянули свои резервы под Артемовск и начали контратаку. Они хотят отбросить с позиций бойцов ЧВК «Вагнер».