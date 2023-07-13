Спецоперация 13 июля 2023, 08:57 Группировка «Юг» отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ Представитель группировки «Юг» Астафьев: военные отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы группировки войск «Юг» смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях в зоне СВО. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, написала газета «Известия».

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», — сообщил он.

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По его словам, авиация ВС России ударили по противнику в районе Богдановки. Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили у Авдеевки и Ягодного взводно-опорные пункты и скопления живой силы украинских военных. Также артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали склад с БПЛА противника.

Ранее стало известно, что спецназ группировки «Юг» впервые использовал в зоне спецоперации комплекс дистанционного управления «Курган» в рамках противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщили разработчики.