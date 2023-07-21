Спецоперация 21 июля 2023, 08:51 Группировка «Юг» отразила 7 атак и уничтожила в зоне спецоперации 2 бронемашины ВС России отразили 7 атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях РИА «Новости»

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Российские войска на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях остановили семь атак. Возле Курдюмовки и Клещеевки уничтожили две боевые бронемашины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили семь атак Вооруженных сил Украины на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях», — сказал он.

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В районе Курдюмовки и Клещеевки вертолеты армейской авиации поразили две боевые бронемашины. Около Дружковки расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» ударили по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Операцию по уничтожению склада на Авдеевском направлении провели с использованием дрона-камикадзе «Овод» и ретранслятора. Оператор следил за выполнением задачи при помощи видеошлема.

На Двуреченском направлении войска заняли пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста, уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика», сбили вертолет и два беспилотника.