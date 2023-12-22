22 декабря 2023, 06:32
Группировка «Юг» отбила 17 атак на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки отбили 17 атак на Донецком направлении
Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении до 210 военнослужащих. Подразделения российской группировки «Юг» отбили 17 атак противника, сообщило Минобороны.
Группировка активно сотрудничала с авиацией и артиллерий. За сутки отбили 17 атак Вооруженных сил Украины на всем Донецком направлении, а у Белой Горы, Богдановки, Артемова и Георгиевки поразили личный состав и технику противника.
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Российские силы вывели из строя технику ВСУ, в том числе британскую артиллерийскую установку AS-90 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Боевые потери украинских вооруженных сил составили до 210 солдат убитыми и ранеными.
Военкоры сообщили, что российская армия вошла в поселок Богдановка. Бойцам 200-й бригады Северного флота удалось закрепиться на окраинах населенного пункта и продолжить штурм.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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