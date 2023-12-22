Спецоперация 22 декабря 2023, 06:32 Группировка «Юг» отбила 17 атак на Донецком направлении Минобороны: ВС России за сутки отбили 17 атак на Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении до 210 военнослужащих. Подразделения российской группировки «Юг» отбили 17 атак противника, сообщило Минобороны.

Группировка активно сотрудничала с авиацией и артиллерий. За сутки отбили 17 атак Вооруженных сил Украины на всем Донецком направлении, а у Белой Горы, Богдановки, Артемова и Георгиевки поразили личный состав и технику противника.

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Российские силы вывели из строя технику ВСУ, в том числе британскую артиллерийскую установку AS-90 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Боевые потери украинских вооруженных сил составили до 210 солдат убитыми и ранеными.

Военкоры сообщили, что российская армия вошла в поселок Богдановка. Бойцам 200-й бригады Северного флота удалось закрепиться на окраинах населенного пункта и продолжить штурм.