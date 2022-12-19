Спецоперация 19 декабря 2022, 16:58 Группа «Викинг» уничтожила опорный пункт иностранных наемников близ Марьинки РИА «Новости»: группа «Викинг» уничтожила опорный пункт наемников под Марьинкой в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащие группы «Викинг» Западного военного округа уничтожили опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в ДНР. Удар по зданию, где находились боевики, нанесли противотанковой управляемой ракетой, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, внутри опорного пункта находилось до роты наемников. После удара в здании возник сильный пожар. Его могло вызвать возгорание горюче-смазочных материалов или боекомплекта.

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Марьинка расположена в километре от Петровского района Донецка. С позиций в этом населенном пункте ВСУ регулярно подвергают артиллерийским обстрелам столицу ДНР. Один из массированных ударов по жилым кварталам Донецка произошел 18 декабря. Несколько украинских снарядов попали в корпуса городской больницы.

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По информации врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, центр Марьинки уже зачищен от ВСУ, однако противник еще может находиться в небольшой части города.