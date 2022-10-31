31 октября 2022, 07:40
«Группа Вагнера» выдвинулась на зачистку лесополос под Артемовском — СМИ
РИА «Новости»: вооруженное формирование «Группа Вагнера» выдвинулось в сторону Артемовска
Российское частное вооруженное формирование «Группа Вагнера» начало стягивать силы к Артемовску для дальнейшего наступления. Об этом РИА «Новости» рассказал боец вагнеровской группировки «Бахмут».
«Наши группы выдвигаются в сторону лесополос [под Артемовском] для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — сообщил собеседник агентства.
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Работа артиллерии помогает продвижению на этом направлении. ВСУ ответным артиллерийским огнем и ударными беспилотниками пытаются препятствовать этому, добавил боец.
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ВС РФ уже получили контроль над населенными пунктами Иванград и Опытное, расположенных в нескольких километрах от Артемовска.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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