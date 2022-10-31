«Группа Вагнера» выдвинулась на зачистку лесополос под Артемовском — СМИ | 360°

Спецоперация

31 октября 2022, 07:40

«Группа Вагнера» выдвинулась на зачистку лесополос под Артемовском — СМИ

РИА «Новости»: вооруженное формирование «Группа Вагнера» выдвинулось в сторону Артемовска

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Российское частное вооруженное формирование «Группа Вагнера» начало стягивать силы к Артемовску для дальнейшего наступления. Об этом РИА «Новости» рассказал боец вагнеровской группировки «Бахмут».

«Наши группы выдвигаются в сторону лесополос [под Артемовском] для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — сообщил собеседник агентства.

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Работа артиллерии помогает продвижению на этом направлении. ВСУ ответным артиллерийским огнем и ударными беспилотниками пытаются препятствовать этому, добавил боец.

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Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что освобождение Артемовска, значимого транспортного узла, станет «серьезным ударом» для украинской армии. Взятие города под контроль ВС России помешает организации поставок боеприпасов и подкрепления в ВСУ. Кроме того, взятие Артемовска поможет российских войскам в дальнейшем освободить Краматорск.

ВС РФ уже получили контроль над населенными пунктами Иванград и Опытное, расположенных в нескольких километрах от Артемовска.

ВСУ

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