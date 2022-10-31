Спецоперация 31 октября 2022, 07:40 «Группа Вагнера» выдвинулась на зачистку лесополос под Артемовском — СМИ РИА «Новости»: вооруженное формирование «Группа Вагнера» выдвинулось в сторону Артемовска

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Российское частное вооруженное формирование «Группа Вагнера» начало стягивать силы к Артемовску для дальнейшего наступления. Об этом РИА «Новости» рассказал боец вагнеровской группировки «Бахмут».

«Наши группы выдвигаются в сторону лесополос [под Артемовском] для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — сообщил собеседник агентства.

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Работа артиллерии помогает продвижению на этом направлении. ВСУ ответным артиллерийским огнем и ударными беспилотниками пытаются препятствовать этому, добавил боец.

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ВС РФ уже получили контроль над населенными пунктами Иванград и Опытное, расположенных в нескольких километрах от Артемовска.