Спецоперация 18 июля 2023, 16:35 Группа украинских военных сдалась в плен на Запорожском направлении РИА «Новости»: на Запорожском направлении группа солдат ВСУ сдалась в российский плен РИА «Новости»

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Группа украинских военных добровольно сдалась в российский плен на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений ВС России.

По его словам, боевики вышли на связь по гуманитарной частоте.

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«Мы указывали ее в листовках, которые сбрасывали на позиции противника. После этого вышла группа солдат ВСУ, пожелавших сложить оружие добровольно», — отметил командир.

Российские военные обеспечили боевикам свободный переход линии соприкосновения, а также помогли избежать гибели от рук своих же сослуживцев по ВСУ.

«В итоге все сложилось хорошо», — резюмировал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после начала контрнаступления ВСУ потеряли порядка 26 тысяч человек живой силы и три тысячи единиц вооружений. Глава ведомства подчеркнул, что ни на одном из направлений противник не сумел добиться никакого успеха.