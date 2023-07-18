18 июля 2023, 16:35
Группа украинских военных сдалась в плен на Запорожском направлении
РИА «Новости»: на Запорожском направлении группа солдат ВСУ сдалась в российский плен
Группа украинских военных добровольно сдалась в российский плен на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений ВС России.
По его словам, боевики вышли на связь по гуманитарной частоте.
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«Мы указывали ее в листовках, которые сбрасывали на позиции противника. После этого вышла группа солдат ВСУ, пожелавших сложить оружие добровольно», — отметил командир.
Российские военные обеспечили боевикам свободный переход линии соприкосновения, а также помогли избежать гибели от рук своих же сослуживцев по ВСУ.
«В итоге все сложилось хорошо», — резюмировал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после начала контрнаступления ВСУ потеряли порядка 26 тысяч человек живой силы и три тысячи единиц вооружений. Глава ведомства подчеркнул, что ни на одном из направлений противник не сумел добиться никакого успеха.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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