Спецоперация 31 марта 2024, 01:40 Группа штурмовых роботов впервые участвовала в атаке в зоне СВО Военкор Рожин рассказал о первой в истории атаке штурмовых дронов в Бердычах РИА «Новости»

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Российские штурмовые дроны впервые участвовали в атаке в зоне специальной военной операции, выполняя боевые задачи в поселке Бердычи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военкор рассказал, что российские войска сейчас освобождают Бердычи. Именно здесь и прошла полевая апробация новой перспективной роботизированной платформы.

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«Группа штурмовых дронов в рамках выполнения боевой задачи принимала участие в поддержке штурмовых действий, обеспечив подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат», — уточнил Рожин.

По его словам, дроны показали хорошие результаты, продолжая работу даже в условиях, когда потери личного состава и техники от вражеского огня были бы неизбежны. Рожин сравнил боевое применение дронов с первой танковой атакой во времена Первой мировой войны.

Он также отметил, что такие разработки имеются в Великобритании, США и Китае, но Россия первой применила их в реальных боевых условиях.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что собранные добровольцами беспилотники хорошо показали себя в зоне СВО.