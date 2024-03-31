31 марта 2024, 01:40
Группа штурмовых роботов впервые участвовала в атаке в зоне СВО
Военкор Рожин рассказал о первой в истории атаке штурмовых дронов в Бердычах
Российские штурмовые дроны впервые участвовали в атаке в зоне специальной военной операции, выполняя боевые задачи в поселке Бердычи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Военкор рассказал, что российские войска сейчас освобождают Бердычи. Именно здесь и прошла полевая апробация новой перспективной роботизированной платформы.
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«Группа штурмовых дронов в рамках выполнения боевой задачи принимала участие в поддержке штурмовых действий, обеспечив подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат», — уточнил Рожин.
По его словам, дроны показали хорошие результаты, продолжая работу даже в условиях, когда потери личного состава и техники от вражеского огня были бы неизбежны. Рожин сравнил боевое применение дронов с первой танковой атакой во времена Первой мировой войны.
Он также отметил, что такие разработки имеются в Великобритании, США и Китае, но Россия первой применила их в реальных боевых условиях.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что собранные добровольцами беспилотники хорошо показали себя в зоне СВО.
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