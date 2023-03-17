Спецоперация 17 марта 2023, 14:19 Группа российских войск «Восток» уничтожила 65 украинских боевиков Минобороны: 65 боевиков ВСУ ликвидировали на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» российских сил нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Угледара и села Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что потери личного состава противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 65 человек.

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«Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20», — перечислил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что огневым поражением на Херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, машину реактивной системы залпового огня «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».