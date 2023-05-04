Спецоперация 04 мая 2023, 14:29 Группа российских бизнесменов закупила огнеметные системы «Солнцепек» для нужд спецоперации Вице-премьер Трутнев: группа бизнесменов закупает огнеметные системы «Солнцепек» для СВО Пресс-служба Минобороны

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Группа предпринимателей закупает на свои средства тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для нужд спецоперации. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он обсуждал с ведущим вооружение участников СВО, и Соловьев подчеркнул, что «Солнцепеки» «очень хвалят».

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«Знаю даже группу бизнесменов, которые умудряются покупать „Солнцепеки“ и отправлять туда, на фронт», — отметил Трутнев.

Ведущий спросил, где предприниматели покупают это оружие, на что собеседник иронично ответил, что «не в гастрономе на углу».

По данным РБК, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» находится на вооружении ВС России с 2001 года и предназначена для поражения живой силы, легкобронированной техники и транспортных средств. В составе системы — боевая машина с пусковой установкой на шасси танка Т-72, транспортно-заряжающая машина и неуправляемые реактивные снаряды 220-миллиметрового калибра. Огонь «Солнцепека» способен проникать в блиндажи и окопы. Горючая смест, находящаяся в боевой части снаряда, при попадании в цель распыляется в виде аэрозольного облака. После этого основной заряд провоцирует взрыв.

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» активно применяются на СВО и демонстрируют «беспрецедентный результат» при уничтожении укрепленных опорных пунктов и позиций ВСУ, отметило ранее Минобороны.