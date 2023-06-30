Спецоперация 30 июня 2023, 05:58 Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО Полпред Трутнев: Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО РИА «Новости»

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Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) отправится в зону специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом aif.ru сообщил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами военный опыт, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить нашу победу. Мы гордимся ими», — заявил он.

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Такой комментарий Трутнев дал касательно встречи с работниками Минвостокразвития РФ и КРДВ, которые по собственному желанию отправились в зону СВО.

Председатель отметил, что поддерживает такие решения. По его словам, когда началась спецоперация, представители КРДВ и Минвостокразвития стали заниматься сбором необходимых вещей для российских военнослужащих и оказывали помощь беженцам из Мариуполя.

Трутнев признался, что не очень хорошо принимает слово «чиновник». Обычно он говорит, что состоит на государственной службе и ведет работу в команде российского президента Владимира Путина.

Ранее добровольцы в центре отбора контрактников рассказали журналистам, что их подвигло на вступление в российские войска. По их словам, много друзей и россиян сейчас служат Родине и хочется их поддержать. Будущие бойцы отметили — постепенно человек приходит к тому, что нужно отдать долг своей стране.