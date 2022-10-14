Группа иностранных наемников ВСУ прибыла в Артемовск | 360°

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14 октября 2022, 10:22

Группа иностранных наемников ВСУ прибыла в Артемовск

НМ ЛНР сообщила о прибытии в Артемовск группы иностранных наемников ВСУ

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Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила прибытие в Артемовск группы иностранных наемников ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«В состав прибывшей в Артемовск ротной тактической группы входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он.

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По словам Марочко, основной задачей западных боевиков является выявление среди мирного населения пророссийских взглядов, запугивание и недопущение оставления военнослужащих своих боевых позиций.

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Накануне офицер сообщал, что появились случаи дезертирства украинских боевиков под Артемовском. Причинами бегства он назвал невыход на связь командования, критические потери в личном составе и слабое морально-психологическое состояние.

Военный корреспондент Александр Сладков заявлял о постепенном изменении обстановке в Донбассе.  Российские военные начали создавать устойчивую линию обороны вдоль линии фронта, заставляя ВСУ метаться, «как мыши по амбару».

ЛНР

ВСУ

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