Спецоперация 18 марта 2023, 14:04 Группа героя-командира Мальцева вызвала огонь на себя Боец с позывным Конь рассказал, как группа героя Мальцева вызвала огонь на себя РИА «Новости»

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После героической атаки бойца Западного военного округа Александра Мальцева с позывным Кубань, который в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и еще троих взял в плен, на его группу напали враги. Тогда солдаты вызвали огонь на себя. Об этом РИА «Новости» рассказал сослуживец погибшего героя, боец с позывным Конь.

«Мой позывной — Конь, заходил со своим товарищем, позывной — Кубань, имя — Александр, в составе семи человек на вражеский окоп», — уточнил солдат.

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Он отметил, что группа бойцов начала движение после того, как отработала артиллерия. Но все равно противник продолжал вести обстрел из минометов, завязался бой.

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По словам военнослужащего, боевики попытались выбить российских солдат из блиндажа. Чтобы этого не допустить, приняли решение вызвать минометный огонь войск ВС России на себя. После этого боевики отступили.

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