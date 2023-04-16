Важное 16 апреля 2023, 17:09 Группа французских журналистов прибыла в Гуляйполе для подготовки антироссийских сюжетов Минобороны предупредило о подготовке провокационных сюжетов французскими СМИ в Гуляйполе Unsplash

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Группа французских журналистов прибыла в район населенного пункта Гуляйполе, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток». Он подчеркнул, что с большой вероятностью цель приехавших представителей СМИ — подготовка провокационных видеосюжетов, направленных на дискредитацию российских военных.

О прибытии журналистов стало известно из данных, предоставленных разведкой, уточнил начальник пресс-центра.

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Предположительно, сотрудники зарубежных СМИ будут готовить материалы о том, что группировка «Восток» якобы наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей, что не имеет ничего общего с реальным положением дел.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что подразделения ВС России, выполняя задачи в рамках спецоперации, не наносят удары по гражданским объектам и жилым домам. Однако западные СМИ не раз пытались публиковать провокационные фейковые материалы с целью дискредитировать действия российской армии.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» также предоставил информацию об отражении ракетного удара из реактивной системы залпового огня HIMARS. Расчеты ЗРС С-300 сбили два снаряда, отметил он.

Кроме того, российские военные сорвали попытку противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток». Мотострелковые подразделения ликвидировали четырех боевиков. А в районе Угледара расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожил голландский бронетранспортер YPR-765, вооруженный 25-миллиметровой автоматической пушкой.

На Запорожском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поразил склад боеприпасов ВСУ противника в районе Малиновки.

Он также обратил внимание на успехи контрбатарейной борьбы: российские военные уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника в районе Гуляйполя и населенного пункта Червона Криница.