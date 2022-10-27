Группа бойцов ВСУ попыталась устроить наступление на Краснолиманском направлении | 360°

27 октября 2022, 14:50
Группа бойцов ВСУ попыталась устроить наступление на Краснолиманском направлении
Минобороны России: на Краснолиманском направлении при наступлении погибли 120 бойцов ВСУ
Российские военные остановили попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Группа военных выдвинулась в сторону Червонопоповки в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ атаковала российские позиции, но ее остановили. Во время боев уничтожили три танка, по четыре боевые бронированные машины и пикапа противника.
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«В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих», — объявил на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
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Всего с начала спецоперации российские военные разбили 6104 украинских танка и других боевых бронированных машин, 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне на Краснолиманском направлении погибли более 70 военнослужащих ВСУ, сообщило РИА ФАН. Украинские подразделения лишились двух танков и шести бронированных машин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские военные уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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