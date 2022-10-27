Группа бойцов ВСУ попыталась устроить наступление на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 14:50 Группа бойцов ВСУ попыталась устроить наступление на Краснолиманском направлении Минобороны России: на Краснолиманском направлении при наступлении погибли 120 бойцов ВСУ РИА "Новости"

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Российские военные остановили попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Группа военных выдвинулась в сторону Червонопоповки в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны России.

Батальонная тактическая группа ВСУ атаковала российские позиции, но ее остановили. Во время боев уничтожили три танка, по четыре боевые бронированные машины и пикапа противника.

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«В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих», — объявил на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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Всего с начала спецоперации российские военные разбили 6104 украинских танка и других боевых бронированных машин, 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне на Краснолиманском направлении погибли более 70 военнослужащих ВСУ, сообщило РИА ФАН. Украинские подразделения лишились двух танков и шести бронированных машин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские военные уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец.