26 декабря 2023, 13:17
«Гроза нацистов». Казаки-артиллеристы рассказали о службе в зоне СВО
Казаки-артиллеристы из бригады «Волга» рассказали о работе в зоне спецоперации
В зоне спецоперации работают артиллеристы казачьей бригады «Волга», в составе которой числятся дивизионы «Листан», «Лугань», «Миус», в также батареи «Печора», «Сура» и «Кама». С бойцами пообщался военный корреспондент «Первого казачьего» с позывным Богомол.
Казаков-артиллеристов уважают как «богов войны» и выделяют как особую касту. Здесь бесстрашие и яростный напор штурмовиков сочетаются со скрупулезностью и точными расчетами разведчиков.
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«Казачьи „боги войны“ — гроза нацистов на всех фронтах», — написал автор материала.
Без таких качеств невозможно незаметно для противника организовать огневую засаду на самом переднем крае и ударить в нужный момент.
«Артиллерия с неба как гром, поэтому „бог войны“», — объяснил один из бойцов.
В октябре 2023 года на Запорожском направлении погиб казак Александр Можаев, известный как Казак Бабай. Он прославился во время боев за Славянск в Донецкой Народной Республике.
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