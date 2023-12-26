Спецоперация 26 декабря 2023, 13:17 «Гроза нацистов». Казаки-артиллеристы рассказали о службе в зоне СВО Казаки-артиллеристы из бригады «Волга» рассказали о работе в зоне спецоперации РИА «Новости»

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В зоне спецоперации работают артиллеристы казачьей бригады «Волга», в составе которой числятся дивизионы «Листан», «Лугань», «Миус», в также батареи «Печора», «Сура» и «Кама». С бойцами пообщался военный корреспондент «Первого казачьего» с позывным Богомол.

Казаков-артиллеристов уважают как «богов войны» и выделяют как особую касту. Здесь бесстрашие и яростный напор штурмовиков сочетаются со скрупулезностью и точными расчетами разведчиков.

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«Казачьи „боги войны“ — гроза нацистов на всех фронтах», — написал автор материала.

Без таких качеств невозможно незаметно для противника организовать огневую засаду на самом переднем крае и ударить в нужный момент.

«Артиллерия с неба как гром, поэтому „бог войны“», — объяснил один из бойцов.

В октябре 2023 года на Запорожском направлении погиб казак Александр Можаев, известный как Казак Бабай. Он прославился во время боев за Славянск в Донецкой Народной Республике.