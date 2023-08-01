Спецоперация 01 августа 2023, 07:27 Громкую потерю ВСУ раскрыли в Индии Индийское издание Hindustan Times сообщило о захвате Россией шведской БМП CV90 РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции захватили шведскую боевую машину пехоты CV90. Об этом говорится в материале индийского издания Hindustan Times.

Статья вышла с заголовком «Путин смеется последним, пока Украина теряет первую машину из Швеции в борьбе с Россией».

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«После американских бронемашин и немецких танков войска России сумели захватить первую шведскую боевую машину пехоты», — отметили журналисты.

Кроме того, в материале появилось видео, на котором боевики ВСУ двигаются на CV90 по пересеченной местности. Технику внимательно отслеживают российские разведчики, после чего по БМП нанесли удар из противотанкового гранатомета.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил, что Украина не смогла провести контрнаступление в зоне боевых действий в классическом смысле, несмотря на широкую рекламу. Одной из проблем ВСУ он назвал отсутствие достаточного количества артиллерии и авиации.