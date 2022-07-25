Гривну выведут из оборота в Херсонской области
Член ВГА Херсонской области Стремоусов: украинскую гривну выведут из обращения в регионе
Украинскую гривну выведут из обращения на территории Херсонской области, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что в обороте останется только российский рубль.
Гривна продолжает падать и становится непривлекательной для населения и бизнеса в Херсоне, однако ее вывод не будет одномоментным, отметил он.
«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — констатировал Стремоусов.
Официальный курс украинской валюты упал на 25% — до 36,56 гривны за доллар. На прошлой неделе курс скорректировал Национальный банк Украины (НБУ). По словам Стремоусова, НБУ не принимает самостоятельных решений, в том числе по валютным вопросам, и зависим от федеральной резервной системы США.
С конца мая в Херсонской области действует бивалютная зона. Магазины торгуют и в рублях, и в гривнах.
ВС России взяли Херсонскую область под контроль в ходе спецоперации на Украине. Кирилл Стремоусов заявил, что Украине лучше оставить мысли о возвращении региона.