Гривну выведут из оборота в Херсонской области

Украинскую гривну выведут из обращения на территории Херсонской области, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что в обороте останется только российский рубль.

Гривна продолжает падать и становится непривлекательной для населения и бизнеса в Херсоне, однако ее вывод не будет одномоментным, отметил он.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — констатировал Стремоусов.

Официальный курс украинской валюты упал на 25% — до 36,56 гривны за доллар. На прошлой неделе курс скорректировал Национальный банк Украины (НБУ). По словам Стремоусова, НБУ не принимает самостоятельных решений, в том числе по валютным вопросам, и зависим от федеральной резервной системы США.

С конца мая в Херсонской области действует бивалютная зона. Магазины торгуют и в рублях, и в гривнах.

ВС России взяли Херсонскую область под контроль в ходе спецоперации на Украине. Кирилл Стремоусов заявил, что Украине лучше оставить мысли о возвращении региона.