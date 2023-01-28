Спецоперация 28 января 2023, 15:34 Гришковец встретился с ранеными российскими военными в Новосибирске Минобороны РФ: писатель Гришковец посетил госпиталь в Новосибирске Пресс-служба Минобороны

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Драматург, режиссер, актер, писатель Евгений Гришковец встретился с участниками спецоперации в госпитале в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

На встрече с ранеными бойцами Гришковец представил свои рассказы, ответил на вопросы. Как отметили в ведомстве, в зале стояла дружеская атмосфера.

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«Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день», — поблагодари писатель собравшихся.

Далее он индивидуально пообщался с каждым участником СВО, поговорил с врачами, раздал всем желающим автографы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упрощении оформления документов для военнослужащих в зоне СВО. Если депутаты примут документ, это позволит участникам спецоперации сразу получить подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей.