«Гриб химического происхождения». Посол ЛНР сообщил о взрыве в Северодонецке

Мощный взрыв произошел в районе Северодонецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, в районе наблюдается «дымный гриб химического происхождения».

«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет гриба от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — написал Мирошник.

Видео следов взрыва опубликовано в Telegram-канале «Луганского информационного центра».

Ранее ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщил, что силам Народной милиции ЛНР и российской армии удалось закрепиться на территории завода «Азот». По словам представителя Луганска, находящиеся на территории предприятия бойцы ВСУ прикрылись в промзоне цистернами с химикатами и взрывчатыми веществами. Это затрудняет продвижение войск.

По данным властей Луганской Народной Республики, на территории химкомбината остаются до одной тысячи украинских военных. Некоторые из них начали сдаваться в плен.