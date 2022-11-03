Спецоперация 03 ноября 2022, 01:30 Греция решила передать Украине БМП-1 — СМИ Ieidiseis.gr: президент Греции Сакелларопулу передаст Киеву БМП-1 РИА "Новости"

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Президент Греции Катерина Сакелларопулу и глава Минобороны страны Никос Панайотопулос 3 ноября отправятся через Польшу на Украину. Там греческое руководство планирует передать украинским военным боевую машину пехоты (БМП-1), сообщило издание ieidiseis.gr.

«Визит связан с прибытием греческих БМП-1 на украинский фронт. Это бронетранспортера советского производства, которые были готовы к боям на островах Эгейского моря и их вывод вызывает реакцию оппозиции», — отмечают СМИ.

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По данным издания, Греция также рассматривает возможность отправки на Украину боеприпасов для крупнокалиберного оружия. Ранее Афины договорились, что взамен отправленным на Украину бронемашин пехоты Греция получит от Германии аналогичные машины Marder 1A3. Ожидается поставка 30 бронемашин, 10 уже прибыли из ФРГ.

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Американские СМИ признали, что помощь Украине вызывает серьезное беспокойство. Президент США Джо Байден постоянно выделяет помощь Киеву, а европейские страны только пересматривают финансовый вопрос, отказываясь от своих обязательств. В итоге Вашингтон каждый день тратит порядка 60 миллионов долларов в пользу Киева.