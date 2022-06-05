Греция хочет оружие НАТО, а не помогать Украине

Греция собралась поставить Украине рекордную партию оружия. Об этом сообщили местные СМИ. Речь идет о 122 бронемашинах с пулеметным боезапасом, 60 ракетных комплексах FIM-92 Stinger, 20 тысяч автоматов Калашникова, миллионах патронах. С чем связана такая небывалая щедрость Греции, объяснил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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Греция хочет избавиться от советского наследия которое у нее было, вероятно, собираясь полностью хочет перейти на вооружение НАТО. Они хотят чтобы, например, вместо БМП-1 (боевой машины пехоты) им поставили немецкие БМП Murder или американские БМП Bradley. То есть они играют сейчас ва-банк и пытаются обновить свой парк.

Как Греция собирается поставить оружие на Украину — непонятно. Это морская держава, но для поставок ей придется устраивать кругосветное путешествие, чтобы войти в Балтику, потому что через Черное море она Украине оружие не поставит. Может быть, греки могут везти оружие в Румынию или Болгарию. Так или иначе это достаточно трудоемкое дело, а вообще по большому счету Греция решает свои проблемы, а не проблемы Украины.

Придется устроить кругосветку

Возникает вопрос, а не останется ли сама Греция в итоге без оружия? Это действительно проблема. Немцы там, конечно, обещают заместить, но дело в том что немецкая промышленность настолько слаба, что ФРГ свои расходы собирается возместить только в течение пяти лет. То есть я не знаю, как они это будут проворачивать.

Или те же американцы. У США нет серийного производства ни одной единицы бронетехники. Они просто поддерживают боеготовность своих войск. То есть это достаточно проблемный вопрос. Он требует огромной проработки. Дело в том, что даже если Греция, допустим, решит проблему и ей пообещают [предоставить новое вооружение], вы представляете, как ей придется менять всю логистику, всю систему технического обеспечения, вооружения. Это огромные деньги. Может быть, те, кто заинтересован в этом бизнесе, будут процветать, но вообще для государства это очень накладно.