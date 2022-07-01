В Херсон прибыл первый с момента присоединения Крыма к России пассажирский автобус из Симферополя. Об этом сообщил ТАСС.

Автобус привез около 10 человек. Все прошло в соответствии с расписанием.

Рейс из Херсона в Крым перевозчик выполнил сегодня утром. Сначала автобус доехал до границы. КПП пассажирам пришлось переходить пешком. Паспортный контроль прошли и те, кто ехал обратно в Херсон из Крыма. После этого автобусы поменяли, и люди отправились дальше в соответствии с маршрутом. Журналисты ТАСС успели пообщаться с первыми пассажирами возобновленного прямого автобусного сообщения между Симферополем и Херсоном.

«Дорогу бы починить. А так сложностей не было. На границе ждали не более 10 минут», — сказал водитель автобуса Виталий.

Пассажир Людмила рассказала СМИ, что она впервые за восемь лет приехала в Крым.

«Если бы еще из Феодосии ездили автобусы сюда, было бы прекрасно», — поделилась она предложением.

По маршруту Симферополь — Херсон автобусы будут отправляться от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30, а из Херсона — от автовокзала города в 06:30 и 14:30, стоимость билета от первой до конечной точки составляет 1,3 тысячи рублей.