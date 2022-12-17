Спецоперация 17 декабря 2022, 15:49 Гражданская инфраструктура пострадала на Украине из-за непрофессиональных действий ПВО Минобороны РФ сообщило о вреде мирной инфраструктуре на Украине из-за действий ПВО ВСУ РИА «Новости»

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Неумелые и непрофессиональные действия украинских расчетов систем противовоздушной обороны стали причиной поражения гражданских объектов на земле. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Представитель ведомства сообщил, что российские военные высокоточным оружием ударили по объектам оборонно-промышленного комплекса и системам военного управления, все цели оказались поражены.

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При отражении удара украинские и западные системы ПВО истратили большую часть своего ресурса по ложным целям.

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«Гражданской инфраструктуре на земле оказался причинен ущерб из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО», — сказал Конашенков.

Также ранее Минобороны сообщило о комплексном поражении резервов ВСУ в Донецкой Народной Республике, писал телеканал «Царьград».