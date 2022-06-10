Ликвидация границ между Херсонской областью и Крымом поможет экспортировать зерно не только в Россию, но и в другие страны, сказал в эфире «Соловьев Live» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Его заявление привело РИА «Новости».

Он уверен, что это вопрос времени. В перспективе границы между регионами будут сняты, заверил он.

«Поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства», — сказал чиновник.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет в этом году. Местные власти разработали план интеграции. Они планируют восстановить рынок труда, инфраструктуру, выстроить систему управления и перейти до конца года на стандарты российского законодательства. В регионе уже приняли около 1,5 тысячи заявлений на получение российского паспорта.