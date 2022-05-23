Границу в Ростовской области за сутки перешли более 11,5 тысячи жителей Донбасса

Количество беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило 1,4 миллиона человек. Только за минувшие сутки 11,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР перешли границу в Ростовской области, сообщил ТАСС.

По данным на утро 23 мая, 33 тысячи человек находились в 532 пунктах временного размещения. Остальные разместились собственными силами или у родственников. Медицинская помощь потребовалась 40 тысячам приезжих, в том числе 15 тысячам детей.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев подсчитали общее число вынужденных переселенцев и внутренних перемещений в мире. Оно впервые превысило 100 миллионов человек. В конце 2021 года количество «принудительно перемещенных людей» достигло 90 миллионов из-за конфликтов в Афганистане, Буркина-Фасо, Конго, Мьянме, Нигерии и Эфиопии.

Внутри Украины в текущем году свои дома покинули восемь миллионов человек, а также было зарегистрировано шесть миллионов беженцев.