Спецоперация 19 марта 2024, 00:14 Границу «санитарной зоны» предложили провести западнее Харьковской области Ганчев предложил провести границу «санитарной зоны» западнее Харьковской области РИА «Новости»

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«Санитарная зона» должна пройти не только по границе Харьковской области, но и западнее. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава региональной администрации Виталий Ганчев.

Он поддержал идею президента России Владимира Путина о создании буферной зоны. Ее граница западнее Харьковской области обезопасит все регионы страны от украинских атак, подчеркнул Ганчев.

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Глава государства ранее заявил, что не исключает возможность создания «санитарной зоны» на подконтрольных украинским властям территориях. Эту зону безопасности будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего зарубежного производства.

На фоне атак и артобстрелов российских регионов будут приняты меры для того, чтобы обезопасить эти территории. Именно это имел в виду президент, говоря о создании «санитарной зоны», объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.