Пограничное управление ФСБ оценило поток жителей Донбасса в Россию за последние сутки | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

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Viber Пограничное управление ФСБ оценило поток жителей Донбасса в Россию за последние сутки Границу с Россией в Ростовской области за сутки пересекли более 15,5 тыс. жителей Донбасса РИА «Новости»

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Свыше 15,5 тысячи жителей Донбасса за сутки пересекли границу с Россией в Ростовской области. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ. Их слова процитировал ТАСС.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тысячи граждан», — рассказали они.

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Об их дальнейшем размещении пока не сообщается.

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Ранее силовые структуры сообщали, что с февраля этого года в Россию прибыло свыше 4,2 миллиона беженцев с территории Украины и Донбасса.

Часть из них остается в пунктах временного размещения. Также по прибытии в Россию беженцам выделяют единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В понедельник, 19 сентября, сообщалось, что прибывшим с Украины и из Донбасса уже выплачено более 8,5 миллиарда рублей.

Также денежную поддержку получают и жители территорий, пострадавших от боевых действий. Размер этих выплат превысил отметку 3,5 миллиарда рублей.

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