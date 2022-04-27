Почти 14 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

За прошедшие сутки границу России в Ростовской области пересекли больше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса. Об этом сообщило Пограничное управление ФСБ по региону.

«Свыше 13,5 тысячи беженцев пересекли границу Ростовской области за прошедшие сутки», — сообщило ведомство.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что с начала специальной операции общее количество беженцев достигло почти миллиона человек, среди них 180 тысяч детей.

Беженцев приняли 48 регионов России в почти 500 пунктах временного размещения.

Всем прибывшим оказали необходимую медицинскую помощь, им оказывают содействие в поиске работы, устройству детей в школы и детские сады.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в европейские страны с Украины выедут порядка 10 миллионов человек. По его мнению, в связи с этим сильно ухудшится криминогенная обстановка.