Граница между ДНР и Россией исчезнет | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

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Viber Граница между ДНР и Россией исчезнет Глава ДНР Пушилин: граница между регионом и РФ исчезнет после присоединения территории РИА «Новости»

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После присоединения ДНР к России граница между народной республикой и государством исчезнет. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Денис Пушилин.

«Граница в привычном для нас режиме исчезнет [после вхождения ДНР в состав России], останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут в большей степени с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. В остальном границ практически не будет», — пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что после этого начнется переход на российские стандарты по всем направлениям.

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Ранее глава ДНР прибыл в Москву для подписания договора о воссоединении с Россией. Вместе с ним в столицу приехали представители ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания документов пройдет в пятницу, 30 сентября. После нее выступит президент России Владимир Путин.

По результатам референдума за вхождение ДНР в состав России проголосовали 99,23% избирателей — это более двух миллионов местных жителей. Пушилин поблагодарил всех за помощь в проведении голосования.

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