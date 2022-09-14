Граница фронта приблизилась к границам ЛНР | 360°

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Граница фронта приблизилась к границам ЛНР

Офицер Народной милиции Марочко: граница фронта приблизилась к ЛНР

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Линия боевого соприкосновения Союзных войск и украинских боевиков вплотную подошла к Луганской Народной Республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Линия соприкосновения очень близко подошла к границам республики. Ситуация сложная, однако силы Народной милиции и Союзные войска полностью контролируют территорию фронта», — заявил он.

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Марочко добавил, что на отдельных участках расстояние линии соприкосновения от границы составляет около 10 километров, написал RT.

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«Это мало для военных действий. Противник осуществляет серьезный натиск. За последние два дня с геометрической прогрессией начали нарастать обстрелы», — заключил офицер НМ ЛНР.

При этом украинские диверсанты не оставляют намерений прорваться в ЛНР небольшими группами.

Глава республики Леонид Пасечник накануне рассказал, что военные ВСУ хотят запугать и спровоцировать местных жителей.

Днем 14 сентября появилась информация, что националисты атаковали колледж в Перевальске, погиб один подросток.

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