Спецоперация 06 марта 2023, 11:15 Гранатометчики появились в рядах ВС России на левом берегу Днепра Замкомандира «Лютый»: группировку России на левом берегу Днепра усилили гранатометчиками РИА «Новости»

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Подразделения ВС России, которые находятся сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области, усилились отрядами гранатометчиков. Это нужно для эффективной борьбы в случае попыток прорыва диверсантов ВСУ на бронекатерах и катерах. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира батальона с позывным «Лютый».

«Это добавочные расчеты гранатометчиков для отражения возможных наступлений. Гранатометы — для того, чтобы они могли поражать лодки, катера, бронекатера — те, которыми хвастались украинские власти, что могут [переправиться через Днепр]», — рассказал он.

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По его словам, противник будет уничтожен еще на подходе. Замкомандира батальона добавил, что в этом районе служат, в том числе, солдаты из Брянской и Смоленской областей. Он отметил, что после нападения ДРГ на Брянскую область, военные из этого региона намерены уничтожать врага сразу. Противника нельзя пускать на родную землю, уверены бойцы.

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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ оказалась 2 марта в приграничном районе Брянской области. Известно о двух погибших, также пострадал школьник. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.