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    17 мая 2022, 11:29

    «Грабили, убивали, насиловали». Пленный военный ВСУ признался в страхе перед нацбатами

    Пленный военный ВСУ Черваков рассказал о зверствах украинских нацбатов и страхе перед ними

    Оксана Кириллова

    Пленный украинский военный Александр Черваков рассказал о зверствах украинских нацбатальонов и о том, почему их «все боялись». Видео допроса опубликовало Минобороны России.

    «На каждом из них — немецкая свастика. <…> Нацбаты восемь лет грабили, убивали кого хотели. Для них взять и выпустить „рожок“ в толпу — что нам с вами друг на друга посмотреть», — сообщил Черваков.

    По его словам, нацбаты также насиловали женщин. Пленный отметил, что в самом начале спецоперации «много ребят убежало — не захотели воевать».

    «И с моей заставы, и с других. Из нашей 12 человек ушло из 30. Когда все началось, еще можно было уйти. А потом, когда стоишь с нацбатом, с ВСУ, попробуй еще куда-нибудь двинуться», — заметил Черваков.

    Украинская армия почти уничтожила Северодонецк, хотя там «не было ни одного русского солдата», подчеркнул сдавшийся военный. Он также добавил, что в украинских войсках свободно употребляют алкоголь и наркотики для поднятия морального духа.

    «Им разрешалось просто пить, и курить, и нюхать», — констатировал Александр Черваков.