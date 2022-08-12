«Готовы устроить новый Чернобыль». Медведев обвинил власти Украины в обстрелах Запорожской АЭС

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал попытки обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. В своем Telegram-канале он написал, что украинские власти готовы устроить «новый Чернобыль» на атомной электростанции, обстреливая опасный объект.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — сообщил Медведев.

По словам зампреда СБ, попытки обвинить в этом Россию или выставить все случайностью являются «брехней», в которую не верит даже «туповатая русофобствующая публика» и ООН. Медведев напомнил, что атомные электростанции есть и в Евросоюзе — по его словам, там тоже возможны «случайности».

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что выпущенный украинскими военными снаряд упал в 10 метрах от площадки, где хранят радиоактивные отходы. Из-за постоянных атак ВСУ станцию могут законсервировать, заявили власти.