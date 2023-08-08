Спецоперация 08 августа 2023, 08:23 «Готовы отразить любую атаку». Кадыров оценил ситуацию в зоне СВО Глава Чечни Кадыров назвал стабильной обстановку в зоне СВО РИА «Новости»

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Обстановка в зоне специальной военной операции на Украине стабильная. Из Чеченской республики на службу направили более 29 тысяч бойцов. На данный момент на позициях находятся свыше семь тысяч бойцов. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Наши парни готовы отразить любую атаку врага вне зависимости от количества техники и живой силы. Высокую боеспособность и эффективность чеченских бойцов неоднократно отмечал и глава государства [Владимир Путин]», — написал Кадыров.

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Глава республики также поблагодарил бойцов за службу и призвал сразу докладывать обо всех проблемах, касающихся техники и других припасов. Кадыров добавил, что Чечня одной из первых поддержала проведение СВО. Республика доказала, что является неотъемлемой частью России и готова защищать ее.

В конце июля очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону спецоперации. Глава Чечни сообщал, что все добровольцы проходят специальное обучение на территории Российского университета Спецназа в Гудермесе.

Ранее Кадыров сообщал об уничтожении техники украинских военных в зоне СВО. Российским бойцам удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление.