Спецоперация 30 ноября 2023, 09:24 Готовы идти с оружием на Киев. Солдат ВСУ – о недоверии украинцев к правительству и генералам Солдат ВСУ Михайленко: военные задумываются развернуть оружие и идти на Киев Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Среди украинских военнослужащих растет недоверие к руководству страны и командованию армией. Многие задумываются о том, чтобы «развернуть оружие и идти на Киев», рассказал пленный солдат ВСУ Александр Михайленко, написало РИА «Новости».

«У большинства людей растет недоверие к правительству, генералам, депутатам — хотят развернуть оружие и идти на Киев. Для того чтобы спросить у генералов, главнокомандующего, президента и Верховной рады, когда это все закончится, и положить конец беспределу в стране», — заявил он.

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Мужчина подчеркнул, что солдат гонят на верную смерть. Михайленко рассказал, что не должен был служить, но повестку прислали домой, пока он был на работе. Выбора у него не было.

Сначала мужчину отправили служить на склад, но потом перевели в механизированную бригаду. Так он оказался под Клещеевкой. Михайленко услышал взрывы гранат, выстрелы автоматов и сразу понял: если хочет выжить, то надо сдаваться в плен.

Солдат также сообщил об особенном подходе украинских врачей к раненым — сначала помощь оказывают не сильно пострадавшим военным, чтобы быстрее отправить их обратно. К тяжелораненым очередь доходит последней, ведь им нужно больше времени на восстановление.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ рассказывал, что солдат заставляют исполнять приказы шантажом. Украинские командиры угрожали отменить эвакуацию, если те не пойдут в бой.