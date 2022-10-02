Готовность ЖКХ Мариуполя к зиме оценили в 70% | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Готовность ЖКХ Мариуполя к зиме оценили в 70% Вице-премьер РФ Хуснуллин оценил готовность ЖКХ Мариуполя к зиме в 70% РИА «Новости»

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Готовность жилищно-коммунального хозяйства Мариуполя к предстоящей зиме составляет 70%. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«К зиме же готово около 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариуполя, мы активно работаем. Поработаем еще ноябрь, еще больше объектов подключим к воде, электричеству и теплу», — сообщил он.

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Ранее Хуснуллин сообщал, что всего на восстановлении поврежденной инфраструктуры Донбасса заняты примерно 26 тысяч строителей, однако необходимы и новые силы.

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Чтобы полностью восстановить Донбасс за три года, необходимы еще десятки тысяч людей. Политик не исключал возможность привлечения рабочих из Северной Кореи, если они готовы и не возникнет юридических проблем.

Всего до конца 2022 года в Донбассе восстановят свыше 200 километров дорог общего пользования, а в Мариуполе построят 130 тысяч квадратных метров жилья.

После начала работ по восстановлению Донбасса Россия отправила в регион свыше 6000 контейнеров для отходов и более 70 мусоровозов.

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