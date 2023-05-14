Спецоперация 14 мая 2023, 14:32 Готовность Украины убивать россиян подтвердила правильность начала СВО Песков: готовность киевского режима убивать россиян подтвердила правильность начала СВО РИА «Новости»

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Решение президента Владимира Путина начать спецоперацию на Украине было верным. Подтверждением этому в очередной раз стали заявления властей соседней страны о «готовности убивать россиян по всему миру». На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Лишний раз подтверждается правота Путина в его решении начать специальную военную операцию», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Он добавил, что российские спецслужбы учли прозвучавшие на Украине заявления. Силовики уже принимают все необходимые меры.

«Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков также заметил, что Украина фактически превратилась в страну, которая спонсирует терроризм. Киевский режим он обвинил в организации нападений и убийств жителей России.