Саммит в Мадриде показал, что НАТО возродилось. Однако сплоченность альянса против России станет его слабостью, когда дойдет дело до мирного решения конфликта на Украине. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

«Да, НАТО обрело новую жизненную силу. Но его единый фронт может рухнуть, когда ему придется иметь дело с Россией», — заявил журналист Джонатан Эяль.

Он отметил, что саммит в Мадриде показал — НАТО вновь обрело жизнеспособность. Организация продемонстрировала большую целеустремленность, но следует остерегаться разногласий внутри нее.

Страны едины в противостоянии России, стремятся ослабить ее, но по-разному видят достижение этой цели. Так, Великобритания призывает нанести физическое поражение, Германия — сделать так, чтобы она не смогла объявить об успехе спецоперации. Члены альянса могут разделиться в случае, если Россия «намекнет» на мирное решение вопроса на Украине, считает автор статьи.