Спецоперация 28 апреля 2023, 10:12 Готовящуюся высадку ВСУ в Энергодаре назвали отвлекающим маневром Рогов предположил, что возможная высадка ВСУ в Энергодаре будет отвлекающим маневром Фото: Минобороны Украины

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Отвлекающим маневром может стать высадка украинского десанта в Энергодаре, признаки подготовки которой российские военные зафиксировали на правом берегу Днепра. Такое мнение выразил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что около Никополя заметили множество плавсредств, их могут отправить в сторону Каменки Днепропетровской, Энергодара и других пригородов.

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«Достаточно большое количество боевиков там накапливается, вполне возможно, что отвлекающий удар они сделают максимально серьезным, чтобы мы поверили в это, и параллельно с этим ударят на другом участке», — сказал Рогов.

Он добавил, что части Вооруженных силы Украины, имеющие опыт в городских боях, сейчас стоят на правом берегу Днепра прямо напротив Энергодара. Российские силы идентифицировали 71-ую бригаду ВСУ, участвующую в боях за Артемовск.