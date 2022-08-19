Готовившийся СБУ теракт предотвратили в Мелитополе. Видео

В Мелитополе предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины. Об этом заявили член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, 17 августа, около 12:00, полицейские получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» Мелитополя.

«Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», — написал Рогов в своем Telegram. Там же он опубликовал видео с места проведения операции правоохранителей.

При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП кинологи обнаружили еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.