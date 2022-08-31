Готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов задержали в Энергодаре

Группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, задержали в Энергодаре. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции», — пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Рогов добавил, что задержание диверсантов стало новым доказательством террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского.

В ближайшее время Запорожскую АЭС посетит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава организации Рафаэль Гросси предложил организовать постоянное присутствие специалистов на этой станции. Российская сторона поддержала его инициативу.

По данным властей Запорожской области, миссия МАГАТЭ продлится один день, сам Гросси назвал другие сроки. Не исключено, что часть специалистов могут остаться на станции после завершения проверки.