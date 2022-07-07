Готовившие теракты в Херсоне боевики признались, что понимали последствия выполнения приказа

Украинские боевики, которых задержали в Херсоне, понимали последствия выполнения приказа. Одним из них были возможные жертвы среди мирного населения.

Рассказ готовивших покушение на российских военных и сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области привели «Известия».

«С начала специальной военной операции мы действовали под мирных жителей. В апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства ВГА Херсона и области», — уточнил один из боевиков.

Все распоряжения мужчине отдавал некий человек с позывным Математик. Для воплощения задуманного украинский боевик приобрел подержанный автомобиль. Его требовалось заминировать и «оставить в нужное время в нужном месте». Радиус поражения тяжелой 12-килограммовой мины, уточнил задержанный, составил бы около 250 метров.

«Сопутствующие жертвы могли быть», — подтвердил он.

Другой боевик подчеркнул, что в случае неудачного подрыва он был добил выживших из гранатомета иностранного производства. Вероятную опасность для мирных жителей оба мужчины понимали.