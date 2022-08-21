Готовившего диверсии экс-офицера ВСУ задержали в Мелитополе

Подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ задержали в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города.

Установлено, что бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него нашли оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, сообщил ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта в Мелитополе, который готовили спецслужбы Украины.

По его данным, 17 августа полицейские получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» Мелитополя. Выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась.

На одной из трех оставшихся опор ЛЭП кинологи обнаружили еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Взрывотехники разминировали ЛЭП и уничтожили взрывное устройство.