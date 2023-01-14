Спецоперация 14 января 2023, 13:33 Государственные награды вручили раненым участникам спецоперации Минобороны вручило награды раненым российским военнослужащим Пресс-служба Минобороны

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Находящиеся в военных госпиталях раненые участники получили от рук начальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Дудкина государственные награды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Военнослужащим вручены Ордена „Мужества“, медали „За отвагу“, а также медали „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — отмечается в сообщении.

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Дудкин посетил военно-клинические госпитали в Москве, подмосковных Красногорске и Одинцово. Он поблагодарил бойцов от имени руководства Минобороны России и пожелал скорейшего выздоровления.

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Накануне жители освобожденного Соледара поблагодарили российских военнослужащих за помощь им. Женщина рассказала, что во время освобождения города солдаты выдавали населению питьевую воду, лекарства и другие необходимые вещи.

Другая женщина рассказала, что последние два месяца она с детьми пряталась от украинских боевиков в подвале и не выходила наружу.