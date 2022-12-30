Важное 30 декабря 2022, 08:49 Гостиница «Виктория» в центре Донецка оказалась разрушена после удара ВСУ СЦКК ДНР: обстрел ВСУ разрушил гостиницу «Виктория» в Донецке

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Ночные удары по центру Донецка разрушили гостиницу «Виктория». Об этом сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики ударили по Киевскому району из РСЗО HIMARS. В 02:34 со стороны Константиновки выпустили шесть ракет.

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«Зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса „Виктория“», — сообщили в СЦКК.

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Ночью ВСУ обстреляли Донецк четыре раза, из них три — снарядами натовского калибра (155 миллиметров) со стороны Карловки. В 23:43 по Киевскому району выпустили три снаряда, шесть минут спустя — еще четыре, через четыре минуты — еще пять снарядов. Следующий обстрел последовал уже через два с половиной часа.

В результате украинских обстрелов Донецка, совершенных 29 декабря, была ранена 80-летняя женщина, пострадали жилые многоэтажки № 23 и 25 на проспекте Мира, здание общежития и частный дом по улице Полухина, котельная по улице Буслаева. Оказались обесточены 23 трансформаторные подстанции, без света остались более двух тысяч абонентов.