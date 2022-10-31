Гостиница «Металлург» в Алчевске пострадала от ударов ВСУ | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 10:18 Гостиница «Металлург» в Алчевске пострадала от ударов ВСУ Глава администрации Алчевска Апшев показал разрушенную ВСУ гостиницу «Металлург»

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Вооруженные силы Украины утром 31 октября обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике. Ракеты повредили гостиницу «Металлург» в спальном районе города, один человек пропал без вести. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Альберт Апшев.

«Разрушили гостиницу „Металлург“. Абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города», — сообщил он.

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В результате ЧА один человек пропал без вести. Сейчас спасатели МЧС ищут его. Коммунальщики начали расчищать прилегающую к гостинице территорию.

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Альберт Апшев записал видеообращение на фоне разрушенного здания. Особенно сильно пострадали три верхних этажа девятиэтажки. Обломки снесли навес на фасаде и разлетелись по улице.

Украинские военные атаковали Алчевск в 05:33. Они выпустили две ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, ВСУ обстреляли город Сватово. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что повреждения получили два одноэтажных жилых дома, газопровод и линия электропередач.