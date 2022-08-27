Гостиница «Донбасс» в Стаханове оказалась разрушена при обстреле ВСУ

Гостиница «Донбасс» в центре Стаханова оказалась разрушена в результате вчерашнего обстрела ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Украинские боевики ударили по Стаханову с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По населенному пункту выпустили 10 ракет. Повреждены четыре многоквартирных дома: вылетели оконные рамы, стекла, частично обрушились балконы. Пятый этаж гостиницы снесло полностью, ракеты достали «до второго этажа включительно», рассказали в Народной милиции ЛНР.

Место происшествия осмотрели представители Следственного комитета России. Поражающие элементы ракеты, найденные в Стаханове, направят на экспертизу.

Несмотря на еще продолжающиеся обстрелы, в ЛНР постепенно налаживается мирная жизнь. Саперы Народной милиции продолжают разминирование территорий. Бойцы Народной милиции и общественные организации доставляют жителям гуманитарнцю помощь.