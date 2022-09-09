Госсекретарь США пообещал Зеленскому контролировать вооружение России | 360°

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Госсекретарь США пообещал Зеленскому контролировать вооружение России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о контроле США над поставками оружия в Россию

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Американские власти продолжат оказывать на Россию давление, в том числе в части импорта оружия. Об этом заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщила газета «Коммерсант».

Блинкен заявил, что Россия якобы закупает вооружение у Ирана и Северной Кореи, так как США своим давлением мешают пополнять арсенал.

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«Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану, поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту [оружия] и продолжим оказывать это давление», — сказал он.

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Госсекретарь США приехал на Украину с необъявленным заранее визитом. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, он сделал это спешно, для того чтобы зафиксировать локальный успех Вооруженных сил Украины, ведь в будущем такого шанса может не представиться.

Американские и британские дипломаты заявили в Совете безопасности ООН, что Россия якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал предоставить доказательства либо признать дезинформацию, но не получил ответа.

Кроме того, он развеял слухи о контрнаступлении ВСУ в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях. Небензя объяснил их попыткой киевского режима выпросить на Западе больше оружия.

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