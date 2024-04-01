Спецоперация 01 апреля 2024, 08:37 Госнаграды за отличия в зоне СВО получили 150 военных из бригады РХБЗ Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с почетным присвоением наименования «гвардейская» РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил за выполнение боевых задач 29-ю отдельную бригаду радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ей присвоили почетное наименование гвардейской.

С первых дней спецоперации бойцы бригады с честью исполняют свой долг. Военные внесли огромный вклад в продвижение войск: уничтожали опорные пункты противника, защищали своих сослуживцев от разных видов оружия. Они не только успешно справлялись с поставленными задачами, но продемонстрировали мужество и высокий профессионализм, отметили в Минобороны.

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«За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, 150 военнослужащих бригады удостоены государственных наград», — добавили в ведомстве.

Ранее Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Министр обороны проинспектировал производство сложных комплектующих к боеприпасам и вооружению. До этого глава ведомства побывал на заводах в Нижегородской области, где выпускают авиабомбы, артиллерийские и танковые снаряды.